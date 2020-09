Prescrizioni e raccomandazioni operative per le operazioni di voto a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - In riferimento alle operazioni di voto per le consultazioni referendarie e regionali in programma domenica 20 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15, l'amministrazione comunale ricorda le principali prescrizioni e misure anti-Covid 19 messe in atto e finalizzate a garantire le operazioni di voto in sicurezza.



In ottemperanza alle indicazioni ministeriali e al protocollo sanitario per la sicurezza del voto, gli elettori potranno accedere ai seggi esclusivamente se dotati di mascherina di protezione delle vie respiratorie.



E' fatto divieto assoluto di assembramento dentro e fuori le sedi di votazione, è prevista la sanificazione delle mani prima dell'ingresso nei seggi tramite sanificatori messi a disposizione e una nuova sanificazione delle mani prima di ricevere la tessera elettorale.



L'ingresso ai seggi è contingentato in modo da evitare assembramenti e, laddove possibile, la sovrapposizione dei flussi di entrata e uscita.



E' prevista, oltre agli ordinari componenti degli uffici elettorali e la polizia locale a supporto delle forze dell'ordine, la presenza di personale volontario della Protezione civile impegnato in attività di assistenza e informazione agli elettori circa le misure di sicurezza sanitaria volte a prevenire il contagio.



Al momento dell'identificazione l'elettore dovrà mantenere la distanza di 2 metri dai componenti del seggio, distanza appositamente segnalata mediante segnaletica orizzontale.



Gli operatori dei seggi, quindi presidenti, segretari e scrutatori, verranno dotati, così come prevedono le vigenti disposizioni normative, di mascherine, guanti e gel igienizzante.



La pulizia e la disinfezione delle parti comuni dei seggi, come per esempio corridoi o servizi igienici, verranno effettuate prima, durante e dopo le operazioni elettorali.



Gli uffici demografici del Comune di Sarzana resteranno aperti per il rilascio delle tessere elettorali non ritirate e dei duplicati delle stesse con i seguenti orari: sabato 19 settembre dalle ore 9 alle ore 18 (orario continuato), domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15.



Si informa infine che martedì 22 settembre 2020 gli uffici URP/demografici resteranno chiusi al pubblico per consentire lo svolgimento della fase finale delle operazioni elettorali di competenza del Comune.



Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.