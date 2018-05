Premi ai dirigenti e macchina comunale, Chiappini ne parla con i cittadini

Sarzana - Val di Magra - Domani sera alle ore 21.00 preso il point elettorale di Piazza Matteotti, il candidato sindaco di Sarzana in Movimento Valter Chiappini, incontra i cittadini per discutere di premi ai dirigenti, obiettivi e risultati. "Dopo avere elargito per anni i premi ai dirigenti e dipendenti in maniera per lo meno discutibile – aveva affermato il consigliere in aula durante la discussione sul rendiconto di bilancio - se non illegittima come ho avuto modo di verificare con l'ultima relazione sulla performance per il 2017, la Giunta si appresta ad attribuire i "passaggi di fascia" ai dipendenti comunali, che comportano un aumento di stipendio, proprio prima delle elezioni del 10 Giugno.

Un atto decisamente scorretto dal momento che da molto tempo i dipendenti aspettano questa gratifica e sarebbe stato opportuno attendere i pochi giorni che separano dal nuovo mandato per non far pensare per l'ennesima volta alla strumentalizzazione a scopi elettorali. Oggi, invece, se ne accelerano le procedure con un regolamento che ancora una volta pare lasciare desiderare in termini di legittimità, chiarezza e pari opportunità.

E' lecito chiedersi il perchè? Da ex dirirgente sindacale concosco bene il sistema con cui le amministrazioni tengono in pugno i dipendenti o premiano chi più li soddisfa al di là dei reali meriti professionali e dei carichi di lavoro. E ancora una volta il Sidaco si espone a far pensar male”.