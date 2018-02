Precetti (Sarzana popolare): "Città nel degrado"

Sarzana - Val di Magra - "Buongiorno Baudone, nel precisare che Sarzana Popolare e il centro destra unito non hanno ancora indicato un candidato sindaco, dovrei ricordarti che durante il convegno organizzato da Sarzana Popolare non abbiamo parlato né criticato la percentuale di raccolta. Piuttosto ti invito a fare un bel giretto per la città al mattino o alla sera e rimanere estasiato da tutti i sacchi e sacchetti in bella mostra mentre i turisti (purtroppo sempre meno) passeggiano.

Sarzana grazie a voi é in stato di degrado, molte zone sono perse per la cittadinanza e questo é sotto gli occhi di tutti.

Ascolta gli abitanti, i commercianti e i frequentatori invece di incensarti per la tua bravura.

Il problema é proprio questo: non ascoltate la gente, non avete mai voluto confronto né partecipazione". Lo dichiara Riccardo Precetti (Sarzana popolare) rivolto all'assessore sarzanese Massimo Baudone.