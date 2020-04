Pratiche edilizie, come fare? L'informativa del Comune di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana informa che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, a partire dal 04.05.2020, le pratiche edilizie sotto indicate, dovranno essere presentate esclusivamente on-line. Si tratta nello specifico di: permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica (normale, semplificata - accertamento compatibilità), SCIA art. 22, SCIA art. 23, CILA, CIL, comunicazione edilizia libera, comunicazione ai sensi dell'art. 22, CDU. Le pratiche edilizie che dal 04.05.2020 arriveranno in forma cartacea non saranno accettate dall'Ufficio Protocollo. Rimane possibile presentare in formato cartaceo o con inoltro di pec le integrazioni delle pratiche in itinere. Per informazioni o eventuali chiarimenti contattare l'ufficio urbanistica (0187.6141).