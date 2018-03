Potere al Popolo: "Esclusi da dibattito politico al Parentucelli"

Sarzana - Val di Magra - Abbiamo appreso con profondo rammarico, ma in fondo senza troppa sorpresa, che per la giornata di oggi il liceo Parentucelli di Sarzana, scuola rigorosamente pubblica, ha organizzato un dibattito presso proprie aule avente ad oggetto le elezioni di domenica ma invitando solo alcune forze politiche.



Avete letto bene, alcune: solo alcune. Il criterio di selezione è quello della "grandezza" delle forze politiche invitate, quindi arriviamo al restringimento della democrazia nel senso proprio del termine.

In aule pubbliche si svolge un incontro dove ha diritto di tribuna solo chi è inquadrato dai sondaggi tra i partiti maggiori.



Potere al Popolo, abituato al vergognoso oscuramento mediatico che ci ha colpito durante tutta la campagna elettorale, rendendola di fatto impari, viene quindi tenuto fuori senza che nessuno si ponga il problema della distanza tra i concetti di democrazia formale e democrazia sostanziale.

Convinti che forse è la "scomodità" di certe posizioni politiche che spaventa i democraticissimi organizzatori dell'evento.



Una pessima pagina, per la politica, per la democrazia, per l'istituto Parentucelli e, di riflesso, per l'ìintera città di Sarzana.



Il rispetto, forse, ha dimora altrove.



Potere al Popolo La Spezia



(immagine di archivio)