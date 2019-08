Post choc del capogruppo leghista: "Mattarella traditore della patria"

Sarzana - Val di Magra - Emilio Iacopi, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Sarzana, in queste ore non ha perso occasione per dimostrare il suo scontento per la nascita del governo Pd-Cinquestelle. Anche su Facebook, di cui è vivace utante. Tra le varie cose postate sul suo profilo, c'è anche un'immagine – condivisa dalla pagina di un altro contatto – in cui il volto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è marchiato dal più tagliente e chiaro dei messaggi: “Traditore della patria”. Questo, si spiega sotto il post, perché ha accettato di dare una possibilità al Conte bis invece di far tornare gli italiane alle urne. Insomma, un affondo al vetriolo da parte del consigliere leghista, la cui presa di posizione social assume una coloritura ancor più squillante se si pensa che, di mestiere, Iacopi è carabiniere, quindi servitore di quello Stato che evidentemente, secondo il capogruppo, Mattarella ha tradito.