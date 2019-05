Poche figure politiche e istituzionali all'inaugurazione della passerella, il sindaco di Luni: "Non chiedo soldi per la promozione ma idee per creare un sistema turistico complessivo".

Sarzana - Val di Magra - “Mi auguro che chi ha avuto paura di bagnarsi gli abiti a causa della pioggia e non è venuto, abbia la possibilità di tornare nei prossimi giorni a visitare “Portus Lunae” e il sito di Luni, comprendendone le potenzialità”. Ha usato l'ironia ma non è andato troppo il sottile il sindaco Alessandro Silvestri il quale, nell'intervento di presentazione della nuova passerella che collega l'autostrada all'area archeologica, ha bacchettato chi per scelta non preso parte alla cerimonia di inaugurazione.



Oltre all'intera giunta locale e membri del consiglio comunale, sono state infatti poche le figure politiche e istituzionali intraviste sia in occasione del taglio del nastro – a cui ha partecipato il sindaco di Sarzana Ponzanelli – o nel momento successivo al Casale Gropallo dove erano presenti la deputata Paita, il consigliere regionale Michelucci e i sindaci di Arcola e Castelnuovo Orlandi e Montebello. Assenti invece amministratori ed esponenti di centrodestra e la Regione che ha fatto però fatto pervenire un messaggio del presidente Toti.



“Comprendo che la giornata odierna abbia dissuaso tante presenze istituzionali – ha sottolineato Silvestri – ma credo che questa sia una cerimonia di inaugurazione ma soprattutto di promozione. La risposta più importante deve essere data dalla capacità del territorio di fare sistema e di offrire un prodotto. Quest'opera può rappresentare il biglietto da visita della Lunigiana così come della regione Apuo lunense, noi provvederemo per le nostre competenze a valorizzarla e mantenerla ma dovrà essere vissuta dalla politica come un'occasione per creare un sistema turistico complessivo per il nostro territorio. Io non voglio soldi dalle altre amministrazioni – ha ribadito – ma voglio idee, ho l'aspettativa che non si creino frazionamenti e particolarismi politici. Anzi, auspico che le amministrazioni pubbliche sappiano fare tesoro di questo investimento e fare sistema, altrimenti sarebbe un'occasione persa per tutti. Ci sono prospettive serie e da condividere – ha concluso – dobbiamo dare cuore e gambe a questa iniziativa”.