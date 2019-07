Portus Lunae, Ponzanelli: "Pd accampa motivazioni inconcludenti"

Sarzana - Val di Magra - La vicenda che riguarda Portus Lunae è francamente pazzesca, ai limiti della surrealità. Ma come se ciò non bastasse, la commedia dell’assurdo è ancor più alimentata dalle recenti dichiarazioni di alcuni esponenti Pd, che senza mezzi termini, tentano di addebitare una qualche responsabilità all’assessore Giampedrone e al Sindaco Ponzanelli.



E lo fanno giocando con qualche artifizio linguistico, oltre che accampando motivazioni del tutto inconcludenti: insomma, provano a gettare un po di fumo negli occhi dei cittadini. Per fortuna l’opinione pubblica sta comprendendo la verità, che è una sola. In buona sostanza: da circa dieci anni esponenti del Pd sostengono, pubblicizzano, si intestano la magnificenza del progetto della passerella Portus Lunae, costato circa 18 milioni di euro.

Nessuno si accorge di nulla, tutti dritti ad elogiare l’idea, con tanto di squilli di trombe. Ma come per magia, ora che è tutto pronto e i soldi sono stati spesi, si accorgono che tutto rischia di essere vanificato, perchè la struttura insiste su una proprietà privata che, per quel che gli consente la legge, nega l’accesso. L’imbarazzo è tale, che tentano una mossa estrema: dare la colpa a chi non c’entra nulla. Dicono che il sindaco Ponzanelli non pensa al bene del territorio. La reazione non può che essere una fragorosa risata, ma è una risata amara: davvero non si può arrivare a certi livelli.

E attenzione, qui non si vuole nemmeno discutere sulla bontà o meno del progetto, sul quale nutro qualche dubbio.

Qui si discute di credibilità. Non quella del Sindaco Silvestri, ad onor del vero insediatosi da soli due anni, anche se gli addebiti che rivolge alla Ponzanelli sono sinceramente imbarazzanti, così come l’invito ad instaurare una class action, dando un segnale di debolezza politica (forse perchè deve sopportare i disastri di partito?).

È la credibilità dell’intero Pd, che viene un’altra volta messa in discussione.

In ogni caso, confido che la situazione possa risolversi e che, sia Sarzana che Luni, possano davvero trarre beneficio dall’opera, per il bene di tutti i cittadini.

A volte non è facile spiegare ai sarzanesi tutte le difficoltà che abbiamo trovato nella nostra città.

Ecco, la vicenda Portus Lunae è lo specchio di ciò che stiamo vivendo a Sarzana: innumerevoli errori di “quelli di prima”, che con dedizione e serietà, dobbiamo cercare di risolvere.



Luca Ponzanelli

capogruppo Lista Toti, consiglio comunale di Sarzana