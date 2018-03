Portus Lunae, Fantini: "Confermato impegno per ciclopedonale"

Sarzana - Val di Magra - Due buone notizie legate alla nostra azione in Consiglio Comunale.

Nella seduta di Venerdi 9 ,il Sindaco, rispondendo alla nostra interrogazione sui tempi di completamento del ponte sulla A12, “Portus Lunae”, ci ha confermato l’impegno della societa’ Agnese, in linea con la proposta che facemmo poco dopo il nostro insediamento, di procedere all’installazione di una passerella ciclopedonale, in corrispondenza della rotatoria tra via Togliatti e Viale XXV Aprile, al termine dei lavori del ponte stesso.



Una soluzione fortemente richiesta, e immaginiamo, molto gradita, sia agli abitanti di Luni Mare che ai numerosi turisti che, non solo in estate, trovano difficolta’ a transitare in quel pericoloso tratto di strada da e verso il litorale.



L’altro provvedimento, approvato all’unanimita’, e’ quello che avevamo presentato, come naturale conseguenza della risposta ricevuta da RFI, relativo all’installazione delle barriere antirumore lungo il percorso ferroviario presente nel nostro Comune.



Abbiamo, su questo, ottenuto l’impegno a sollecitare presso la Regione e presso gli altri Enti interessati, per sbloccare una paradossale situazione in base alla quale il progetto di installazione, gia’ definito nel 2004, e’ tutt’ora in attesa delle necessarie autorizzazioni dal Ministero per quanto riguarda il tratto ricadente nel Comune di Luni .



Un altro importante passo nella nostra azione in favore dei nostri concittadini.



Contrario, invece, il nostro voto al DUP e al bilancio di previsione, due documenti che non segnano nessuna discontinuita’, come peraltro rivendicato dalla stessa maggioranza, con la precedente amministrazione e senza nessuno spunto, come invece ci saremmo aspettati, per una reale valorizzazione e rilancio del turismo a Luni.



Andrea Fantini, Consigliere Comunale Luni per 'Ortonovo in movimento'