Portus Lunae, Castagna: "Piano Regolatore prevede fruizione dei percorsi"

Sarzana - Val di Magra - Dopo l'intervento di Marinella Spa che ad inizio luglio aveva chiuso il passaggio sulla sua proprietà e il conseguente dibattito politico fra centrodestra e Pd, oggi è il capogruppo del Partito Democratico di Sarzana Daniele Castagna a riaccendere la polemica su “Portus Lunae”.



“L'amministrazione comunale di Sarzana – afferma – poteva fare un minimo sforzo e verificare che il PRG del 1994-1998 prevede che l'istituzione del Parco Campagna “determina la servitù d’uso pubblico per quanto riguarda la fruizione dei percorsi previsti al suo interno”. Pertanto, il PRG aveva già a suo tempo impresso una destinazione pubblica ai percorsi ciclo-pedonali ed offre uno strumento a nostro avviso decisivo al fine di indurre la proprietà a cambiare atteggiamento e a concedere quello che di fatto accade da decenni, facendo un buon servizio a quei cittadini -di destra e di sinistra - che da anni passeggiano per i percorsi della Tenuta di Marinella e che potrebbero avere un ulteriore sbocco verso la zona archeologica di Luni”.



“Il Progetto – prosegue Castagna - è una buona idea portata avanti per decenni. La proprietà dell’area, si è sempre mostrata favorevole all’iniziativa di superare definitivamente la frattura tra i due territori pianeggianti coinvolti. Dopo la chiusura di inizio luglio abbiamo capito perché la Regione non era presente all'inaugurazione e come mai per Sarzana abbia partecipato in sordina il sindaco Ponzanelli, senza effettuare comunicazioni mirabolanti come accaduto per altri eventi sicuramente meno rilevanti. Sono state lanciate – aggiunge il consigliere comunale – invettive di ogni tipo sulla credibilità del Pd, prendendo in giro anche il sindaco di Luni Silvestri che aveva subito manifestato disappunto per la decisione della proprietà. L'amministrazione comunale – conclude - anziché cercare di valorizzare un'opera che può portare dei benefici ai due comuni interessati difendendo anche l'interesse pubblico, ha scelto di attribuire le colpe di tutto al Pd quando era sufficiente guardare il Piano Regolatore”.