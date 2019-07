Portus Lunae, Andreani (M5S): "Ipotesi class action assurda e irriguardosa"

Sarzana - Val di Magra - Oggi i quotidiani locali riportano le reazioni dei Sindaci, Governatori ed Assessori regionali in merito alla chiusura della passerella del Portus Lunae nei terreni della Tenuta di Marinella. Ho l’obbligo di soffermarmi sulle dichiarazioni del Sindaco Silvestri che accusa la proprietà di miopia “per non comprendere il grave danno che una decisione simile può arrecare ad un investimento turistico e culturale di tale portata, utile per l’intero territorio e non solo per l’area archeologica e il museo, evidentemente non calcola neppure la reazione che può ricevere, lanciando una class action per reclamare il diritto di poter liberamente passeggiare nella Tenuta senza limitazioni, essendo un diritto acquisito da oltre vent’anni di camminate tra i campi della Marinella Spa”.



Se miopia c’è stata questa è da imputare a tutti fuorché alla Marinella Spa, che probabilmente da questa situazione spera di ricavar qualcosa, cosa? Beh… fate voi. Certamente la SALT ha responsabilità dirette, il Comune di Luni e Sarzana indirette, diciamo che ci troviamo di fronte ad una miopia collettiva. Pensare di usucapire quella servitù ricorrendo ad una class action per reclamarne il diritto, di fatto, utilizzando i cittadini come unico mezzo per risolvere un problema generato dalla propria incapacità, la trovo inaccettabile e poco rispettosa dei cittadini stessi, oltre che ardua.

I cittadini hanno potuto godere della possibilità di camminare indisturbati per le strade della Tenuta di Marinella da sempre, io stesso, scavalcando la catena o la sbarra, ho macinato centinaia di chilometri su quelle strade, con l’unica preoccupazione di aver un occhio di riguardo ai trattori in transito. Ho sempre pensato che quello di consentire al cittadino comune di passeggiare indisturbato tra i campi di granturco fosse un bel gesto da parte della proprietà, che è sempre stata tollerante a tal proposito. Che il Sindaco Silvestri, o meglio ancora l’avvocato, ritenga che l’utilizzo di strade all’interno di una proprietà privata perimetrata, che le stesse costituiscono beni strumentali per quella società in quanto utilizzate dai propri mezzi nello svolgimento della propria attività agricola e regolarmente mantenute nel tempo a proprie spese, possano essere oggetto di usucapione da parte di un gruppo di cittadini organizzatisi in una class action, che potrà chiedere al giudice di ordinare la cessazione di un comportamento lesivo ad un “diritto” di pubblica utilità, la ritengo un tantino esagerata, soprattutto perché quel “diritto” di passeggiare o camminare all’interno della Tenuta rimane a disposizione della comunità, nulla è cambiato. Il fatto rimane circoscritto alla chiusura dell’entrata nella proprietà privata della Tenuta attraverso il nuovo accesso della passerella, accesso mai autorizzato, a quanto pare, dalla Marinella Spa.

Credo che il problema si possa risolvere, gli Enti pubblici ne hanno i mezzi, ma quello della class action la considero la più assurda ed irriguardosa nei confronti della comunità locale.



Paolo Andreani

Capogruppo M5S Consiglio comunale di Luni