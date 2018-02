Porticciolo di Bocca di Magra, opposizione: "De Ranieri dice le stesse cose da mesi"

Sarzana - Val di Magra - Le dichiarazioni del Sindaco in merito alla situazione caotica in cui si trova il porto di Bocca di Magra, le abbiamo già lette in altre occasioni. Dice che "il Comune provvederà celermente ad individuare un nuovo gestore". Aggiunge poi che "gli uffici sono stati allertati per provvedere alla redazione di un nuovo bando". Ricordiamo a tutti che le stesse dichiarazioni De Ranieri le ha fatte due anni fa e poi un anno fa e ancora sei mesi fa”. Così i consiglieri di opposizione di Insieme per Ameglia i quali in merito alla vicenda del porticciolo sottolineano che “La verità è che il bando avrebbe dovuto già essere fatto da quel dì...Il Sindaco però non dice nulla in merito alle lettere di Marina Azzurra Yachting ai titolari dei posti barca e non chiarisce chi sia attualmente il gestore del porto, se i lavori in corso siano ancora autorizzati e soprattutto chi li pagherà. Noi ci domandiamo se gli uffici Demanio, lavori pubblici, urbanistica e vigilanza abbiano fatto un sopralluogo congiunto di persona per verificare cosa sta succedendo al porto e se si rapportino con la curatela del Fallimento e la Capitaneria di Porto. Noi crediamo di no. Insomma – concludono - non bastano più le solite dichiarazioni del Sindaco (gli uffici stanno lavorando e presto ci sarà un bando). Noi domandiamo: e nel frattempo?”