Ponzanelli stigmatizza Avidano e sindacati: "Sono dalla parte dei lavoratori"

Sarzana - Val di Magra - “I politici facciano i politici e i sindacati facciano i sindacati”. Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli in merito alla nota delle sigle che rappresentano i dipendenti di palazzo Roderio e dopo la riunione di questa mattina con i lavoratori. “Mi sento da un lato di stigmatizzare l’intervento del consigliere Avidano – sottolinea - e dall’altro di stigmatizzare altrettanto i giudizi espressi dalle sigle sindacali su una classe politica e sulle sue scelte per rendere efficiente una macchina comunale. Di inefficienza si può parlare quando le scelte sono attuate: non quando sono in corso di attuazione. Non quando le lungaggini amministrative sono dovute all’assenza totale di strumenti di cui l’ente comunale doveva già essere dotato e sulla cui adozione i sindacati avrebbero dovuto vigilare in passato. Stamattina abbiamo avuto con tutti i nostri dipendenti un confronto diretto, trasparente, costruttivo: io sono dalla parte dei lavoratori e lo sarò sempre.”