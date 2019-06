Ponzanelli sindaco da un anno: "Complicato, faticoso e stupendo"

Sarzana - Val di Magra - "Un anno fa abbiamo reso possibile l’impossibile... e siamo solo all’inizio!". Inizia così il post pubblicato in serata su Facebook da Cristina Ponzanelli, da un anno esatto sindaco di Sarzana. "È stato un anno complicato - ha scritto - faticoso e stupendo. Ho tante immagini che mi riempiono il cuore e mi affollano la mente, pensando a quest’anno: le serate in ufficio, i sopralluoghi, le allerte, le piazze sempre più piene.... gli occhi curiosi di Giulia che scoprono il lavoro nuovo della mamma, così difficile da spiegare a un bambino, come e soprattutto le tantissime ore lontane. E ancora le centinaia, forse migliaia, di cittadini incontrati in ufficio e ovunque in città... i viaggi a Genova e non solo, sempre con Giorgio al mio fianco, il sorriso sulle labbra e negli occhi di chi ha visto la città cambiare e spera possa farlo sempre di più, i lunghi abbracci anche inaspettati di chi crede in questa città e nel nostro futuro. Un anno di emozioni, che mi hanno travolto e cambiato: passione per il mio lavoro che è il più bello di tutti, nostalgia di casa, frustrazione per non riuscire a cambiare subito molte cose, enorme come la volontà di riuscirci. Oggi - ha aggiunto - siamo ancora più forti di un anno fa, e ancora più convinti che la nostra meravigliosa città sarà sempre più bella, più forte, più orgogliosa di sè stessa e della sua storia immensa. Alla fine la notte di un anno fa non ci ha raccontato che questo: la storia di migliaia di persone che insieme hanno sconfitto la politica della paura e dei dubbi... migliaia di persone che hanno creduto nella speranza di un futuro migliore e diverso, e che hanno trovato la forza di volerlo realizzare. E ce la faranno. Ce la faremo. Insieme".