Ponzanelli, sindaca di Sarzana: "Conosco la sua sensibilità, quel tweet non è Toti"

Sarzana - Val di Magra - "I nostri genitori e i nostri nonni con il loro amore, il loro lavoro, la loro passione e il loro sacrificio hanno difeso, protetto e cresciuto ognuno di noi ed hanno un ruolo fondamentale ed insostituibile nella nostra vita e in quella dei nostri figli... È nostro orgoglio e dovere rispettarli, proteggerli e onorarli ogni istante. Dietro i numeri di questa terribile pandemia ci sono storie e vite che si intrecciano, ed ognuna è un patrimonio inestimabile. È da questi punti fermi, che fanno parte di ognuno di noi, che dobbiamo partire per valutare ogni azione e misura per affrontare un’emergenza che non è soltanto sanitaria ma anche economica e sociale". Anche la sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli dice la sua a proposito delle esternazioni a mezzo social di questa mattina uscite dalla pagina ufficiale del governatore ligure Giovanni Toti: "Parliamoci chiaro, il tweet di stamattina del Presidente Toti è sbagliato. Non giriamoci intorno. È un tweet che al tempo della politica veloce e dai 280 caratteri è stato mal confenzionato ed il suo pensiero equivocato, frainteso, criticato e cavalcato dai suoi detrattori. Quel tweet, con quella lettura insopportabile rilanciata anche ossessivamente, non è Toti. Conosco Giovanni Toti e la sua sensibilità, il suo rispetto per le persone, la sua forza nell’affrontare questa pandemia sapendosi caricare sulle spalle fardelli pesanti e scelte difficili. Una consapevolezza che non è solo mia, ma dei liguri. Ora continuiamo a lavorare, tutti insieme, e senza rincorrere un mostro che non c’è. Abbiamo un nemico reale e molto forte da affrontare, tutti insieme".