Ponzanelli in sopralluogo dei plessi scolastici Capellini e Nazario Sauro

Sarzana - Val di Magra - I referenti del Gruppo della “Spezia Popolare”, Consigliere Capogruppo Provinciale Francesco Ponzanelli, il Consigliere Antonio Solari della Commissione Scuole, la Consigliera Claudia Gianstefani stanno proseguendo con i sopralluoghi di tutti i plessi delle scuole provinciali. “Questa volta abbiamo ispezionato l’Istituto Tecnico Industriale Capellini e l’Istituto Nautico Nazario Sauro alla Spezia” – fanno sapere il Capogruppo Provinciale di “La Spezia Popolare” Francesco Ponzanelli, i Consiglieri Antonio Solari e Claudia Gianstefani – “Insieme ai tecnici e ai dirigenti provinciali abbiamo verificato i danni subiti da entrambe le strutture durante gli eventi calamitosi del 4 aprile scorso. Inoltre abbiamo rilevato e censito i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che devono essere calendarizzati e attuati nel più breve tempo possibile. La presenza dei “Popolari” fornisce un continuo impulso affinché le esigenze dei cittadini siano soddisfatte nell’interesse della collettività e per il perseguimento di fini sociali di utilità pubblica condivisa. Questo è il secondo sopralluogo che abbiamo effettuato per proseguire e per avviare altri necessari e fondamentali controlli di sicurezza in tutti i plessi scolastici provinciali per verificare lo stato dei luoghi e per programmare in modo operativo i lavori necessari e urgenti che sono stati rimandati negli anni e che non sono mai stati attuati. I risultati saranno presto tangibili e manifesti in quanto i dirigenti provinciali sono già al lavoro insieme ai Consiglieri che hanno stilato una serie di interventi da eseguire subito con messa in opera e stanziamento finanziario urgente da parte della Provincia. Ringraziamo i dirigenti e i collaboratori scolastici, per la loro partecipazione attiva e professionale, e i tecnici provinciali che hanno soddisfatto le richieste presentate durante i Consigli provinciali e hanno messo a disposizione quello che era già stato programmato. Il gruppo della “Spezia Popolare”, grazie alla collaborazione condivisa, ha definito in modo concreto le problematiche che riguardano le due strutture scolastiche e le relative necessità. In una situazione congiunturale di ristrettezze di bilancio, l’impegno del nostro gruppo è di cercare di risolvere le difficoltà e le questioni che riguardano la sicurezza dei cittadini per garantire loro una forma di tutela. Le nostre visite ai plessi scolastici provinciali proseguiranno nelle prossime settimane".