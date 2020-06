Ponzanelli e Torri: "Grave silenzio di Iacopi, percorso senza ombre"

Sarzana - Val di Magra - “L’attività imprenditoriale è sempre positiva, specie dove è ingessata da decenni, ma la grave colpa di Iacopi è stato il silenzio nei confronti della sua maggioranza, degli uffici comunali e peggio della città che ha messo in serio imbarazzo”. A distanza di qualche giorno da quanto avvenuto in maggioranza il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli interviene così, aggiungendo: “Le sue dimissioni non sono state solo opportune, ma decisamente tardive: la liceità dei comportamenti non può essere confusa o nascondere l’inopportunità, in questo caso evidente”. In merito all'affidamento della spiaggia alla società della quale fa parte anche la moglie dell'ormai ex consigliere comunale sottolinea: “Ho chiesto personalmente chiarimenti sull’intero percorso amministrativo, che non può e non deve avere ombre nell’interesse di ognuno e della città. Chiunque opera e opererà a Marinella deve farlo nel rispetto di tutte le leggi, in trasparenza e rigore. Non accettiamo tuttavia lezioni dalle opposizioni, se qualcuno ha dei dubbi fondati li manifesti e lo accompagnerò personalmente in Procura, altrimenti non offenda la dignità di persone e degli uffici comunali”.



“La colpa più grave di Iacopi – prosegue invece l'assessore alle politiche per la legalità e la trasparenza Stefano Torri - è il suo silenzio, che ha imbarazzato tutta l’amministrazione e si è mostrato capace di dare adito anche al più piccolo e odioso sospetto di letture imbarazzanti della vicenda. La cifra di questa Amministrazione è e resta la legalità e la trasparenza: sul supporto chiesto ai privati per la gestione delle spiagge abbiamo deciso di varare un bando seguendo le linee del Governo, della Regione e di ANCI e, soprattutto, senza scegliere la strada più veloce e sempre attuata a Marinella delle assegnazioni dirette. Capiamo l'ostilità atavica delle opposizioni nei confronti di chi investe a Marinella, che addirittura leggiamo oggi che faccia rabbrividire: del resto nessuno ha investito nel nostro litorale negli ultimi decenni di caos, e il modello della sinistra restano le assegnazioni dirette, il disordine urbanistico e l'allusione preventiva di illeciti nei confronti di privati che investono tra privati. C'è del resto una differenza evidente tra l'acquisto di aree private da parte di privati, che è semplicemente estraneo all'Amministrazione, e la partecipazione a un bando che è tanto lecito quanto avrebbe richiesto trasparenza da parte di Iacopi e da qui le sue dimissioni, decisamente opportune. Tutti gli atti amministrativi sono comunque pubblici e scaricabili direttamente dal sito internet del comune: chiunque opporrà dubbi sulla loro regolarità può fare legittimamente ricorso al Tar o andare in Procura della Repubblica, li accompagneremo personalmente”.