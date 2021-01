Ponzanelli e Spilamberti: "Via Pecorina merita risposte concrete"

Sarzana - Val di Magra - “Via Pecorina merita risposte concrete al più presto, per questo oggi abbiamo partecipato al sopralluogo svolto dagli assessori Campi e Torri con le imprese della zona. Da troppo tempo quest’area versa in condizioni difficili, l’amministrazione vuole finalmente risolvere le criticità segnalate e noi, come consiglieri comunali, restiamo a disposizione per qualsiasi dubbio o ulteriore necessità. La zona industriale soffre di problemi causati da perdite idriche dovute a una tubazione ormai obsoleta, che causa danni al manto stradale. Chiediamo che il Comune si impegni a risolvere questo problema nel prossimo triennio anche con investimenti importanti, ma è chiaro che la situazione creata dalla convenzione del 1993 siglata da Sarzana Sviluppo, che ha reso l’amministrazione proprietaria degli impianti, deve cambiare. È necessario rivedere quell’accordo, che crea solo equivoci nella gestione di problematiche come queste, mettendo peraltro in difficoltà Palazzo Civico nel caso in cui, per esempio, l’impianto antincendio non dovesse funzionare. A breve infatti verrà aperto come abbiamo chiesto un tavolo con tutte le parti interessate per rivedere la convenzione. Un passo alla volta risolveremo anche questa annosa criticità.”



Gruppo consiliare Cambiamo! Sarzana

Luca Ponzanelli, capogruppo

Luca Spilamberti