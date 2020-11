Ponzanelli e Precetti pronti a entrare in giunta

Sarzana - Val di Magra - Previsto inizialmente a breve distanza dalle elezioni regionali e poi rimandato, potrebbe essere definito nei prossimi giorni il primo rimpasto della giunta sarzanese guidata dal sindaco Cristina Ponzanelli. Una necessità dettata da equilibri politici inevitabilmente mutati rispetto alla storica vittoria del 2018 ma anche da rapporti che gli avvenimenti e le differenti visioni hanno cambiato e raffreddato.



In uscita dalla squadra di governo cittadina ci sono sempre il vicesindaco leghista Costantino Eretta e l'assessore al turismo e al commercio Roberto Italiani (Sarzana Popolare), con il primo ancora in corsa per la sostituzione di Gian Marco Medusei nella giunta Peracchini alla Spezia. I nomi più accreditati per il loro avvicendamento restano quelli di Luca Ponzanelli e di Riccardo Precetti. Il capogruppo di Cambiamo andrà probabilmente a rilevare le deleghe al commercio e al turismo, portando a due il numero degli assessori dei 'Totiani' che oggi vantano la più ampia rappresentanza in consiglio comunale dopo gli ultimi ingressi di Spilamberti e Avidano. Per il popolare Precetti sarebbero invece pronte le deleghe ai servizi sociali e sanità, temi di cui si occupa già come presidente della Commissione servizi alla persona. Da Eretta però non erediterebbe la carica di vicesindaco che dovrebbe andare invece a Stefano Torri, titolare della Protezione Civile e destinato a rimanere unico - ma rafforzato - esponente della Lega in giunta.



Il riassetto degli assessori potrebbe infine determinare una nuova geografia dei gruppi di maggioranza in consiglio con il possibile approdo dello stesso Precetti in Cambiamo e di Pizzuto in Fratelli d'Italia, con Maggiari che potrebbe rimanere come unico portabandiera di Sarzana Popolare e battitore libero nel gruppo che aveva avuto un ruolo determinante nell'affermazione del centrodestra. Questo dipenderà però da cosa accadrà nello scacchiere politico provinciale e dal futuro del leader dei popolari Andrea Costa che potrebbe rientrare in Regione con il ruolo di sottosegretario.