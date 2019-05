Ponzanelli dopo il voto: "Maggioranza rafforzata, buon lavoro ai nuovi sindaci"

Sarzana - Val di Magra - "Il voto di oggi rinforza e conferma ancora una volta lo straordinario risultato dello scorso anno, ottenuto pur senza un voto politico alle spalle forte come in questa tornata elettorale”. Questo il commento di Cristina Ponzanelli, sindaco di Sarzana, alla tornata elettorale che si è chiusa con lo spoglio delle amministrative di oggi. “Questa maggioranza ne esce rafforzata – sottolinea - con il riconoscimento da parte dei sarzanesi del valore della nostra attività amministrativa. Ora lavoriamo con ancora più forza e convinzione per cambiare insieme la nostra città. Complimenti a tutti i sindaci eletti – conclude - con cui sono certa la collaborazione per il nostro territorio sarà proficua. Complimenti e buon lavoro in particolare ai sindaci arancioni, espressione della lista di Giovanni Toti riconfermati e nuovi, che sono usciti vincenti dalla tornata."