Ponzanelli capogruppo provinciale di La Spezia Popolare

Sarzana - Val di Magra - Dopo aver portato in provincia tre consiglieri della famiglia popolare , confermando la credibilità e l’importanza del progetto per il centrodestra ligure, ecco la nomina di Francesco Ponzanelli, consigliere comunale e capogruppo consiliare di “Santo Stefano Popolare”.

A riguardo il consigliere regionale Andrea Costa: “Stimo Francesco perché ha sempre dimostrato passione,attenzione e serietà nello svolgimento della sua funzione politica, ponendo al centro del suo operato i cittadini e la difesa ad oltranza dei loro diritti. La mia vicinanza alla sua persona è la condivisione di principi e momenti di vita che sono legati a valori e scelte comuni".



Il consigliere Francesco Ponzanelli :“Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata data. Questo nuovo incarico mi motiva e mi stimola ancor più a curare l’interesse della nostra comunità, e a mettermi a disposizione per i problemi della nostra provincia. Sono in buona compagnia, avendo con me Antonio Solari e Claudia Gianstefani che hanno esperienza acquisita sul campo. Intraprenderemo quindi questo cammino con spirito di servizio, insieme agli amici della nostra coalizione, sempre con lealtà e responsabilità a beneficio di un concreto lavoro verso i nostri concittadini.”



Gruppo “La Spezia Popolare”