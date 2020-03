Ponzanelli al Pd: "Squallido sciacallaggio"

Sarzana - Val di Magra - “A chi dal PD, pur di emergere alle cronache e aprire una polemica cittadina si lancia in memorabili richieste proprio sulla Sabbadini, dico che abbiamo già fatto tutto ciò che chiedete... ben prima che vi venisse in mente di scriverlo!”. Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha replicato oggi via Facebook alle affermazioni degli esponenti Pd cittadini in merito alla situazione della Rsa. (QUI)

“Se in un momento “normale” - ha aggiunto - potremmo discutere se queste polemiche siano frutto di malafede o ignoranza, speculazione o incapacità, oggi possiamo tristemente ridurle a squallido sciacallaggio. Non ho fatto polemica con il PD che governa il Paese, quando non ci è stato consegnato uno straccio di mascherina - che mancano persino ai reparti ospedalieri e alle RSA - e siamo noi Comuni a inventarci corridoi umanitari dalla Cina per dotare di dispositivi essenziali la nostra Polizia Locale, la nostra Protezione Civile o i nostri dipendenti. Non ho mai fatto polemica, perché credo che questo sia il momento di rimboccarsi le maniche e combattere questa battaglia tutti insieme, con tutto ciò che abbiamo a disposizione. E poi c’è chi soffia sul fuoco delle preoccupazioni e delle paure degli anziani e delle loro famiglie disposti a tutto pur di proporsi sulla scena, anche a far male a chi soffre e a chi lavora ogni giorno nelle case di riposo, tra immani difficoltà. Se non avete rispetto per la vostra dignità – conclude - mostratelo almeno nei confronti di chi soffre, di chi lavora e di chi cerca e trova soluzioni. Noi continuiamo a lavorare e a combattere, con i nostri concittadini. Insieme”.



In merito alla casa di risposo il sindaco ha concluso: “Per i nostri anziani della Sabbadini, come abbiamo chiesto, sono stati eseguiti i tamponi a tutti gli ospiti e al personale. Saranno sottoposti a ulteriori test sierologici, se necessario. I nostri anziani sono stati distanziati e sono stati sanificati tutti gli spazi. Sono stati richiamati al lavoro da altre strutture della Regione nuovi operatori dedicati a Sarzana. Abbiamo apprezzato queste risposte dalle autorità sanitarie e dai gestori della struttura, ma non abbasseremo la guardia, qualunque sia il risultato. Abbiamo già proposto diverse strategie, in base ai risultati”.