Ponzanelli ai sindacati: "Piena disponibilità ad un incontro"

Sarzana - Val di Magra - Prosegue lo scambio di comunicati fa le segreterie sindacali e il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli in merito ai rapporti istituzionali e alla riorganizzazione dell'ente varata due giorni fa dalla giunta.

“I temi delle deliberazioni menzionate – ha replicato il sindaco alla nota di Cgil, Cisl e Uil (QUI) – sono stati in parte oggetti di illustrazione anticipata alle sigle sindacali (pur non dovuta, trattandosi di materie di spettanza esclusiva della giunta comunale con obbligo di illustrazione successiva) nell'incontro tenutosi il 15 luglio al quale ho personalmente partecipato insieme all'assessore al personale. Il contenuto recepisce peraltro molte delle indicazioni ricevute dai sindacati stessi nei colloqui formali e informali intercorsi. Evidenziando – scrive ancora Ponzanelli – che il contradditorio con i sindacati è garantito dal diritto al confronto che certamente vorrete esercitare, si comunica che è già astato fissato un incontro con il segretario generale per il 12 agosto come comunicato dai nostri uffici alle sigle provinciali e alle Rsu ieri 01/08. Resta ferma la mia disponibilità ad un incontro politico in data a voi gradita che vorrete cortesemente comunicarmi formalmente e non soltanto a mezzo stampa.

Confidando per il futuro in un rapporto collaborativo e di confronto davvero costruttivo, scevro da toni che favoriscano qualsivoglia strumentalizzazione politica come purtroppo e tristemente avvenuto nel recente passato, nel rimarcare la mia più ferma vicinanza al personale dipendente dell'Ente e il mio rammarico per le irriguardose espressioni proferite, porgo mi miei saluti con cordialità”.

Il sindaco ha inoltre ricordato di aver già stigmatizzato nella data ieri le parole pronunciate dal consigliere della Lega e nel corso del colloquio avvenuto con le Rsu.