Ponzanelli a Ricci: "Con il Pd Sarzana ha perso tutti i servizi essenziali"

Sarzana - Val di Magra - Dopo il presidente del consiglio comunale Rampi anche un altro esponente della maggioranza a sostegno di Cristina Ponzanelli interviene in merito all'ufficio di prossimità per il quale il Comune di Sarzana ha ottenuto il primo posto in graduatoria. “Il segretario del Pd Sarzanese ha le allucinazioni, mi par di capire! - esclama Luca Ponzanelli, capogruppo della Lista Toti rispondendo a Rosolino Vico Ricci - O altrimenti si sta raggiungendo un livello di mistificazione davvero assurdo. Nessuno ha mai sostenuto che a Sarzana tornerà il Tribunale, ma l’ufficio di prossimità rappresenta il ritorno di servizi importanti, oltretutto a favore di persone in difficoltà”.



“Dovremmo esserne tutti felici, ma evidentemente il livore annebbia la mente e porta a polemiche anche su una bella notizia. E se allora si vuole sempre scadere nella contrapposizione, ricordo a Ricci che, sotto la gestione del suo partito, Sarzana ha perso tutti i servizi essenziali: quando si critica, almeno si cerchi di mantenere una minima credibilità. Mi sorprende che il dott. Ricci si stia accodando ad altri rappresentanti locali del Pd – conclude - in questa opera di stravolgimento della realtà, visto che sino ad ora si era almeno distinto per una certa pacatezza. Dentro il Pd c’è qualche giovane più onesto intellettualmente, è un peccato che non gli sia dato spazio”.