Ponzanelli a Falcinello, Castagna: "Cittadini hanno messo in rilievo i problemi"

Sarzana - Val di Magra - Il tour nei quartieri della giunta Ponzanelli è proseguito ieri pomeriggio a Falcinello dove il sindaco e gli assessori Torri e Campi hanno incontrato i residenti ascoltandone le istanze e illustrando i programmi dell'amministrazione a breve e medio termine, così come avvenuto nelle precedenti assemblee con la cittadinanza.

Si è partiti illustrando l'operazione di riscatto della proprietà dei punti luce da parte del Comune nei confronti di Enel Sole consentendo alla amministrazione di poter gestire meglio tutta l'illuminazione pubblica. È stato chiesto ai presenti quali potranno essere le zone da rendere più luminose con una opera importante di infittimento. Sul versante frane sindaco ed assessore Campi hanno comunicato ai presenti che è stato dato un importante incarico di elaborazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza della strada che porta a Falcinello.

Si è parlato della necessità di contrastare l'abbandono di rifiuti soprattutto nella zona dell'Olmo vicino alla chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano attraverso le telecamere mobili che presto verranno installate. Il sindaco ha fatto poi presente che, a breve, dovrebbero ripartire i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di via San Rocco (con la realizzazione, peraltro, di circa 30 parcheggi) da parte di una ditta privata in virtù di una vecchia convenzione. È stata richiesta una scala da utilizzare nel cimitero per poter raggiungere i loculi più alti. L'assessore Barbara Campi ha parlato della possibilità di realizzare in quel cimitero un forno crematorio per le salme non essendo più utilizzabile quello di Spezia.



Come avvenuto anche a Nave e a Battifollo, all'incontro hanno partecipato anche dei consiglieri di opposizione, in questo caso il capogruppo del Pd Daniele Castagna che al termine ha osservato: “Ho apprezzato i numerosi abitanti di Falcinello che con decisa pacatezza hanno messo in rilievo i crescenti problemi che attanagliano il paese. Criticità – ha aggiunto - che riguardano il decoro, la raccolta rifiuti e la sicurezza, il cimitero, le frane, il centro sociale, l'interruzione del servizio dello "spazzino di zona", l'acquedotto e della vicenda dell'albero di Natale", solo per citarne alcuni fra quelli emersi”.

“L'amministrazione – ha proseguito Castagna - ha annotato tutto ed ha fatto capire che provvederà ad intervenire (curiosamente ci avviciniamo a grandi passi alle elezioni regionali della prossima primavera). All'esito della riunione mi viene da domandare: in questo anno e mezzo di nuova amministrazione quanti euro sono stati investiti su Falcinello per questi problemi? A parte qualcosa per la necessaria messa in sicurezza di alcuni locali del centro sociale comunale, mi pare che l'amministrazione abbia solo tolto o peggiorato alcuni servizi, senza alcuna innovazione od investimento concreto a favore dei cittadini falcinellesi”. Per la maggioranza (presente anche Luca Ponzanelli) Gianluca Maggiari ha invece osservato: “Sono stati eseguiti lavori sul tetto del centro sociale nella cucina ed all'ingresso dell'alimentari per rendere fruibile in sicurezza l'intero immobile. Il Sindaco ha potuto così revocare l'ordinanza di inagibilità. È stato poi affidato l'incarico di redigere il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della strada. L'incontro è stato positivo e mi ha fatto piacere che vi è stato un dialogo costruttivo”.