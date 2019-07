Ponzanelli a Caprioni: "Sostengo la libertà di pensiero molto più di lei"

Sarzana - Val di Magra - Prosegue lo scambio a distanza fra Nicola Caprioni e Luca Ponzanelli. Dopo l'ex assessore è infatti il consigliere comunale della Lista Toti a replicare sulla scia della polemica fra i due legata alle celebrazioni del XXI Luglio (QUI).

“Caro dottor Caprioni – scrive su Facebook l'esponente di maggioranza - so che mi leggerà, anche se non rientra tra le mie “amicizie”. Si poteva discutere in privato, ma evidentemente voleva dare sfoggio di questa altissima ironia. C’è un problema, fa ridere i polli! Non fa ridere sentirsi dare del “censore”, leggere di fantomatici “ammonimenti” o “schedature”, oltre il commento di qualche suo follower che mi dà del “vergognoso” o del “fasciame di bassa lega”. Tutto per un comunicato che rispondeva al suo, che ho ritenuto offensivo delle nostre Istituzioni democraticamente elette (e non è la prima volta, lo confermo). Forse un po’ sorrido nel vedermi attribuita tanta importanza, io che sono un semplice consigliere comunale, a differenza sua che ha fatto l’assessore al commercio, con risultati che ho imparato a capire. Provo anche un po’ di compassione, perché non sa quello che dice, non ci conosciamo (per fortuna?). Niente di più distante da me, rispetto a quello che lei vorrebbe vergognosamente far credere alla gente. Credo – conclude Ponzanelli - di sostenere molto più di lei la libertà di pensiero e le garantisco: anche nel mio umile ruolo, continuerò a sostenerla, anche e soprattutto per quelli che si comportano come lei”.