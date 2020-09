Ponzanelli: "San Bartolomeo non è saturo, a Sarzana numeri stabili e contenuti"

Sarzana - Val di Magra - "A Sarzana i numeri restano ad oggi stabili e contenuti: i positivi, secondo i dati ASL, sono 16 sui 484 della Provincia della Spezia, mentre le persone in sorveglianza attiva sono 34 su 607". Così il sindaco Cristina Ponzanelli che in serata ha fatto il punto della situazione città facendo chiarezza anche sull'attività dell'ospedale San Bartolomeo. "E' un punto di riferimento per i pazienti Covid - ha spiegato - con interi reparti che stanno ospitando i ricoverati di tutta la provincia. Questa scelta delle autorità sanitarie non comporta alcuna maggiore diffusione del virus nella Città di Sarzana, che resta tra le più basse della provincia per percentuale sul numero di abitanti. Ringrazio e ringrazierò sempre i nostri straordinari operatori sanitari del San Bartolomeo per il servizio che stanno rendendo al nostro intero territorio, con la certezza che riceveranno ogni possibile supporto da parte della nostra ASL per affrontare questa sfida, come meritano e come continuerò sempre a chiedere".



"Il nostro ospedale - scrive ancora su Facebook - che non è attualmente saturo, ha ancora oltre 20 posti letto liberi per accogliere pazienti Covid e in caso di necessità sarà attivato un piano incrementale progressivo che consentirà di arrivare sino ad oltre 200 posti letto di media intensità. Senza allarmismo, ma con serietà e consapevolezza, rispettiamo sempre le misure di autoprotezione con il distanziamento interpersonale e portando la mascherina. È banalmente e sempre questo il modo migliore per tenere lontano questo virus odioso e invisibile. Sarzana - ha concluso - ha dimostrato durante tutti gli ultimi mesi che è possibile continuare a vivere senza cedere al panico, ma tenendo sempre alta l’attenzione con serietà e consapevolezza del momento che stiamo vivendo. Proteggete voi stessi e in questo modo gli altri e la libertà di ognuno".