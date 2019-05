Ponzanelli: "Noi i primi a essere contrari al biodigestore. Pd pensi a suoi peccati originali"

Sarzana - Val di Magra - “In merito alla riunione che si è svolta ieri sera nell’ex Ceramica Vaccari sul tema della realizzazione del biodigestore a Vezzano Ligure a cura di tutti i comitati ambientalisti, con rammarico e dispiacere abbiamo notato che, come sempre, chi parla sono i soliti noti che sono stati invitati all’incontro, quelli che sostengono di fare di lotta e di governo, tutti esponenti del Pd della prima e anche dell’ultima ora. Ci rammarica il fatto che vengano costantemente fuorviate quelle che sono invece realtà, non vengono rilevati i peccati originali che sono stati commessi da chi oggi si atteggia a essere una autorità per quanto riguarda l’ambiente e la salute dei cittadini”. Lo fa sapere in una nota Francesco Ponzanelli, capogruppo di Santo Stefano popolare in consiglio comunale e di La Spezia popolare in consiglio provinciale.



"Siamo rimasti tristemente colpiti - continua il 'costiano' santostefanese - dal fatto che ieri sera il Pd ambientalista abbia sempre parlato contro distruggendo e non abbia mai avanzato proposte costruttive facendo persino riferimento a ricorsi al Tar riguardo a queste situazioni varie. Ci dispiace perché la gente ha bisogno di concretezza e non di essere strumentalizzata per il conseguimento di fini propri, sappiamo che il candidato Sindaco del Pd di Vezzano Ligure ha ribadito il suo parere contrario al biodigestore e siamo lieti se riesce a portare fino in fondo questa convinzione e espressione di volontà e chiediamo di fare un'assemblea anche nel suo paese visto che il sito verrà realizzato sul territorio di Vezzano Ligure. La storia ci insegna che il Pd è sempre stato un partito organico organizzato con i suoi incarichi esecutivi, fra cui quello provinciale. Pensiamo che i signori presenti non abbiano memoria di chi abbia individuato per primo quella zona costruendo l’impianto di Saliceti già esistente, ossia il famoso impianto Cdr, e il taglio del nastro inaugurale fu fatto da una giunta provinciale di centro sinistra insieme a tutti i Sindaci del comprensorio, nessuno escluso, tutti di matrice di sinistra e centrosinistra. Riteniamo che la deriva che sta prendendo questa situazione sia stata volutamente creata da chi è abile a sviare il discorso serio e l’unico possibile. Noi come Liguria Popolare siamo stati i primi a accendere l’attenzione sulla problematica del biodigestore e siamo stati noi come Santo Stefano Popolare i primi a essere contrari e a portare avanti con onestà e correttezza la nostra posizione per il bene dei cittadini. Chi vuole da noi una presa di posizione aggiungiamo che la nostra posizione e' gia' nota agli addetti ai lavori".