Ponzanelli: "Mione gonfia il petto con delle fake news"

Sarzana - Val di Magra - "Noto con piacere come le opposizioni abbiano colto finalmente l’invito del sindaco, e del sottoscritto, a parlare di temi concreti: ne hanno tirati fuori più nell’ultima settimana che in un intero anno, peccato che siano in ritardo di qualche mese". Lo dice il consigliere di maggioranza Luca Ponzanelli, capogruppo della Lista Toti, sottolineando: "La Giorgi chiede che venga fatta la domanda per l’ufficio di prossimità, ma è già stata fatta il 13 agosto. La Casini chiede oggi che venga realizzato un progetto per le borracce Plastic Free alle scuole primarie, ma è stato realizzato e presentato ieri. Mione incalza improvvisamente sul PUC: per sua sfortuna è stato già firmato il contratto, datato 10 maggio 2019. Bene avrebbe fatto il Consigliere Mione a fare per una volta un accesso agli atti, invece di gonfiarsi il petto con delle fake news. Insomma - conclude - un bel passo avanti delle opposizioni, che hanno mostrato inconsapevolmente di essere tra i primi sostenitori di Cristina Ponzanelli: quello che propongono è stato fatto con mesi di anticipo".