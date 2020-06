Ponzanelli (Lista Toti): "Ritardi della cassa integrazione insostenibili per le famiglie"

Sarzana - Val di Magra - "Sono passati tre mesi dalla potenza di fuoco annunciata dal Governo Conte, ma al momento dobbiamo tristemente constatare che si trattava di una pistola ad acqua". Così il consigliere comunale della Lista Toti Sarzana Luca Ponzanelli, che prosegue: "I ritardi nell’erogazione della cassa integrazione, sono il dato pià grave di tutti: ci sono famiglie che da mesi non prendono un euro e non sanno come andare avanti".

"Così succede anche nel territorio sarzanese: penso ai lavoratori di Grancasa, ma anche a tutti gli altri che stanno vivendo nell’angoscia.

Qualcuno ha giocato allo scaricabarile per tornaconto politico: colpa delle aziende, della regione, dell’Inps. Tutto sbagliato, ho verificato personalmente: Regione Liguria offre riscontri molto rapidi, ma le pratiche restano impantanate nel passaggio tra Ente previdenziale e datori di lavoro. Il dato è chiaro: la scelta governativa di optare per l’ammortizzatore della cassa in deroga, si è rivelata drammaticamente sbagliata e ne pagano le spese tante famiglie".



"Non lo dice il sottoscritto, lo dicono i fatti, oltre che persone ancora più preparate di me: tutti sapevano che la Cig è uno strumento che ha sempre funzionato male e lentamente, anche quando limitato a piccole situazioni (figuriamoci se esteso a tutta Italia).

Si dovevano quantomeno adottare degli accorgimenti tecnici, se non scegliere proprio altri strumenti (alcuni, intelligentemente, avevano proposto permessi retribuiti speciali). Niente di tutto ciò, la più grande forma di sostentamento dei lavoratori italiani (perchè un problema nazionale, non regionale) è stata decisa senza ragionare su come applicarla efficacemente.

Ormai non si può tornare indietro - conclude Ponzanelli - bisogna convivere con questa scelta scellerata e i problemi si moltiplicano: niente cassa, blocco dei licenziamenti e quindi lavoratori e imprese sostanzialmente bloccati in una situazione che è molto preoccupante.

Adesso bisogna almeno alzare la voce: si ponga immediatamente rimedio ai ritardi e si estendano gli ammortizzatori fino a fine anno. La pazienza ha un limite".