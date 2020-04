Ponzanelli (Lista Toti): "Il post di Iacopi non mi rappresenta"

Sarzana - Val di Magra - Anche in maggioranza l'ennesima uscita del capogruppo della Lega di Sarzana Emilio Iacopi non è stata presa benissimo. Luca Ponzanelli (Lista Toti) infatti osserva: “Purtroppo la polemica sul 25 aprile è immancabile, anche in un periodo come questo.Da liberale è per me un giorno per celebrare la libertà: il post del consigliere Iacopi non rappresenta me e nemmeno l’amministrazione Sarzanese (non c’era bisogno di precisarlo ma c’è chi prova a confondere)”.

“Personalmente – aggiunge - ho sempre sperato che diventasse un giorno per tutti, per chi canta “bella ciao” e per chi non lo fa, per chi ha parenti partigiani e per chi non li ha. Ognuno con la sua sensibilità, ma tutti uniti da un unico valore: la libertà. Sempre per la libertà e contro ogni oppressione, poi viene il resto.

Ora per favore si vada avanti, che ci sono tanti problemi”.