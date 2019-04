Ponzanelli: "L'opposizione abbandona la commissione, una mossa programmata?"

Sarzana - Val di Magra - "Leggo con grande stupore le dichiarazioni del Consigliere Casini circa i lavori della Commissione Bilancio, peraltro da lei presieduta. Davvero i commissari di opposizione, compresa la Presidente, sarebbero stati “costretti”ad abbandonare la seduta? E a cosa sarebbe dovuta, di grazia, questa sfortunata costrizione? Tutti sapevano dell’impossibilità a presenziare del Prof. Baroni, che correttamente aveva fornito altre date disponibili. Ma invece si è preferito ugualmente convocare la commissione, forse per mettere in scena un abbandono già pensato?". A chiederselo è Luca Ponzanelli, capogruppo Lista Toti - Forza Italia nel consiglio comunale di Sarzana.

"Non credo sia questo l’atteggiamento di un’opposizione che dovrebbe essere costruttiva, come più volte si è sentito dire. Io penso si debba avere più rispetto dei lavori degli uffici e si debba consentire a questo Ente di lavorare, perché la città ne ha davvero bisogno. Tutto il resto è noia, come diceva qualcuno", conclude l'esponente del centrodestra