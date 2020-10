Ponzanelli: “Il Comune di Santo Stefano diventi uno dei promotori del ripristino della viabilità”

Sarzana - Val di Magra - "A distanza di sei mesi dal crollo del ponte di Albiano Magra, tra una campagna elettorale, discussioni, manifestazioni in merito, tutto è fermo. Tavole regionali, tavole nazionali, ma l'inizio dei lavori è un concetto ancora lontano da realizzare concretamente". Lo afferma Francesco Ponzanelli, vicepresidente della Regione ed esponente di Liguria popolare.



"Tutto questo - prosegue - mette in cattiva luce gli appartenenti al mondo politico, e a chi interpreta la politica come reale servizio per i cittadini. Nella confusione generale creatasi, grandi enunciati sospesi nel vuoto, e pochi fatti. Invece di sviluppare un piano d'azione coordinato, volto a individuare una soluzione per le criticità della viabilità, dove dopo l'8 aprile essa è completamente collassata, ed è venuto meno un collegamento importante tra la SS 62 della Via Cisa, la SS 330 e la SSP 31, che consentono il collegamento tra la bassa Val di Vara e l'alta Val di Magra. È incomprensibile, dopo aver nominato un commissario e subcommissario, solo ora si è attivati per richiedere il dissequestro, tra l’altro il primo atto che era da fare, di ciò che resta del ponte e della zona circostante.

Bisogna ora pensare ad un progetto che interessi l’ intera viabilità delle due sponde del fiume, non solo con una ricostruzione del ponte.

Visto che il comune di Santo Stefano Magra e il suo territorio si sono sempre fatti carico della viabilità in numerose situazioni di emergenza. Chiediamo ufficialmente che l'amministrazione dia un significativo contributo alla risoluzione del problema, proponendo valide alternative per la gestione del traffico automobilistico coordinate e condivise da tutti i soggetti in questione", conclude Ponzanelli.