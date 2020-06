Ponzanelli: "Fronte comune per salvare l'asilo"

Sarzana - Val di Magra - “In più occasioni Liguria Popolare aveva lanciato appelli a mobilitarsi a sostenere le scuole paritarie che l’emergenza Covid ha messo in crisi con la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e per le scuole di ogni ordine e grado, tante famiglie non sono riuscite a pagare le rette e questa situazione ha portato inevitabilmente ad una crisi di liquidità per gli istituti paritari nel sostenere le spese di gestione”. Lo afferma Francesco Ponzanelli, consigliere comunale di opposizione a Santo Stefano e vice presidente della Provincia della Spezia.



“La notizia della chiusura dell’ asilo dell’ Istituto Maria Ausiliatrice è una sconfitta per tutti noi e un impoverimento per la nostra società – prosegue l'esponente di Santo Stefano popolare – già da tempo avevamo avvisato il Sindaco Paola Sisti che la situazione era seria e che si rischiava la chiusura ma come al solito oltre a dichiarare “troveremo soluzione” non si è fatto nulla. D’altronde i primi responsabili nell’abbandonare al proprio destino le scuole paritarie sono state le forze politiche di Governo, le stesse che amministrano anche Santo Stefano Magra”.



“E’ stata la prima scuola del paese, arrivata ben prima dell’apertura degli istituti pubblici – continua l’esponente popolare – le suore hanno rappresentato un punto di riferimento importante per molte generazioni. E’ evidente che questa situazione coinvolgerà anche lo stesso Comune che dovrà gestire l’improvvisa impennata di richieste di iscrizioni alle scuole pubbliche”.



“E’ una lotta contro il tempo ma dobbiamo tentare tutte le strade possibili per trovare una soluzione affinché si possa riaccendere la speranze di vedere a settembre l’asilo aperto – conclude Francesco Ponzanelli – Liguria Popolare si sta già attivando anche con l’ Istituto centrale dei Salesiani per salvaguardare l’asilo e il mio auspicio è che tutta la politica faccia fronte comune lasciando da parte le posizioni ideologiche perché il territorio non può permettersi le prese di posizione”