Ponzanelli: "Festival della Mente ci sarà anche nel 2020"

Il sindaco risponde al Pd sull'ipotesi di allargamento ad altri comuni: "Vogliono portarne via una buona parte. Non gli permetteremo di fare ancora male alla nostra città".

Sarzana - Val di Magra - “Il Festival della Mente ci sarà anche nel 2020, stiamo lavorando a un'edizione nuova, che si adatti ad ogni prescrizione, in sicurezza e con tante novità”. Così con un post su Facebook il sindaci Cristina Ponzanelli che ha anche ribattuto al segretario del Pd Ricci che sabato aveva avanzato alcune ipotesi fra le quali l'allargamento della manifestazione anche a location di altri comuni della Val di magra. (QUI)



“Sapete qual è la proposta del Pd di Sarzana? - ha scritto il sindaco – spostarne una buona parte via da Sarzana. State sereni perché non vi permetteremo di fare ancora male alla nostra città. Sarà certamente qui – ha concluso - non permetteremo a nessuno di portarci via il nostro Festival”.

L'edizione di quest'anno è in programma dal 4 al 6 settembre.