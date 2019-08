Ponzanelli: "Favorevoli ad una revisione del servizio porta a porta"

Sarzana - Val di Magra - "Non vogliamo fare polemica sul sacchetto rosa si sacchetto rosa no, per gli assorbenti a Santo Stefano. Crediamo che, visto il periodo di prova del nuovo servizio, si possa giungere adesso ad alcune conclusioni. La prima che per una questione di igiene forse è meglio il mastello, la seconda riguarda il fatto che vi è sicuramente anche l’accortezza di tutelare, a chi in effetti lo chiede la propria privacy. Pensiamo che questo non offenda nessuno, e tantomeno sia una prova illiberale verso ogni donna". Ne è sicuro Francesco Ponzanelli, capogruppo consiliare del gruppo Santo Stefano Popolare che aggiunge: "Visto che al momento i due sacchetti, sia quello verde (indifferenziato) che quello rosa (pannolini) vengono raccolti insieme dal servizio, riteniamo che si possano raccogliere in unico mastello".



"Noi confidiamo che l’amministrazione faccia immediatamente questo tipo di valutazioni. Anche in seguito all’intervento del nostro consigliere Alberto Monticelli che ha ribadito nella commissione di vigilanza, controllo e verifica del servizio per ciclo integrato dei rifiuti con lungimiranza il tema dell’ introduzione di un mastello dedicato.

Siamo pronti ad un confronto nel prossimo consiglio comunale presentando una nostra proposta con un ordine del giorno mirato" - concluce Ponzanelli.