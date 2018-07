Ponzanelli: "Fascismo fuori da valori costituzionali"

Netta posizione del sindaco di centrodestra, che dice no alla possibilità di commemorazioni dei caduti della Repubblica sociale italiana.

Sarzana - Val di Magra - No, i caduti del biennio 1943-1945 non sono tutti uguali. Lo ha sottolineato con poche e chiare parole il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, in occasione della commemorazione dei fatti del 21 luglio tenutasi sabato scorso in sala consiliare, con apertura di Tiziano Ferri, per Anpi, e interventi dei professori Sandro Palumbo e Lorenzo Vincenzi. Il primo cittadino, alla guida di un'amministrazione di centrodestra, ha messo i classici puntini sulle “i” rispondendo alla domanda di una signora che le ha chiesto un parere in merito alla 'parificazione' dei caduti – da una parte i partigiani, dall'altra fascisti e repubblichini di Salò -, non senza un riferimento a quanto accaduto nei mesi scorsi a Genova, quando un consigliere di maggioranza ha preso parte con la fascia tricolore a una commemorazione al cimitero di Staglieno per i morti della Rsi. “Chi parla di fascismo – ha risposto la sindaca – si pone al di fuori dei nostri valori costituzionali. Credo che la Costituzione, che è la base della nostra cultura democratica, ci ponga molto distanti da commemorazioni di questo tipo”.



Un tema, quello dell'antifascismo, molto acceso a Sarzana in questi giorni. A rinfocolarlo è stato soprattutto Paolo Mione, capogruppo di 'Sarzana per Sarzana', che, ritenendo di fede fascista Carlo Rampi, ha votato contro alla sua elezione alla presidenza del consiglio comunale, cosa che invece hanno fatto i quattro consiglieri Pd, guadagnandosi non pochi strali. E sui muri del museo diocesano, lato Cittadella, tanto per stare in tema, è apparsa una scritta 'Mussolini pipistrello', humor nero che non può piacere a tutti, come del resto può piacere a nessuno la barbara scelta di lordare a colpi di spray la città, tra l'altro uno dei suoi angoli più caratteristici e suggestivi.