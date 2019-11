Ponzanelli: "Dispiaciuti per Eretta. Sarzana priva del suo rappresentante in Cina"

Sarzana - Val di Magra - Ancora una volta Cristina Ponzanelli è costretta ad intervenire per ribadire la posizione dell'amministrazione comunale dopo roventi polemiche di portata nazionale - come nel caso del post contro Mattarella condiviso da Iacopi – oppure interne, dopo che lo stesso capogruppo aveva attaccato l'operato di alcuni dipendenti comunali.

Oggi le dichiarazioni del sindaco di Sarzana riguardano la nota vicenda della visita istituzionale in Cina terminata in netto anticipo per il contrattempo avuto dal vicesindaco Eretta (QUI)



“Siamo dispiaciuti per l'episodio occorso al vice sindaco Eretta nel suo viaggio in Cina - dice Ponzanelli -. Perdere i documenti o esserne derubati può purtroppo capitare a chiunque e non è certo cosa piacevole, tanto più se ci si trova in aeroporto e i documenti sono ovviamente indispensabili per entrare in un Paese straniero”.

“La delegazione italiana – aggiunge - costituita anche da un altro Comune, purtroppo è rimasta priva del nostro rappresentante istituzionale che naturalmente non può essere sostituito da nessuno, tanto meno da chi non ha titoli per farlo. Dispiace altresì per le polemiche scatenate dalle opposizioni cittadine, costrette ormai addirittura – in assenza di altri argomenti – a speculare politicamente su uno sfortunato episodio personale”.