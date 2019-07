Ponzanelli: "C'è speranza per Marinella, grazie Giampedrone"

Sarzana - Val di Magra - Tra i tanti temi della settimana, tra le polemiche sterili di chi vuole sempre buttarla in caciara, c’è una notizia che meriterebbe più attenzione di tutte.

È stata finalmente certificata la mitigazione del rischio idraulico della Colonia Olivetti e, con essa, del borgo di Marinella.

Forse a qualcuno sfuggirà la rilevanza della cosa, perchè distratto da temi ben più sterili e perchè, al momento, rappresenta “solo” un aspetto formale.

La verità è che è un grande risultato, un primo passo per tentare il rilancio di quei siti, dopo l’esondazione del 2014.

Sicurezza del borgo e rilancio della Colonia Olivetti, di questo si tratta! Una vera boccata di ossigeno per un territorio che soffre da troppi anni, un grido di speranza per dire che Marinella non deve arrendersi.

È il frutto di un lavoro meticoloso, paziente e puntuale della Regione Liguria e, in particolare, dell’Assessore Giampedrone.

Ancora una volta Giacomo dimostra di avere una marcia in più: l’aveva promesso e l’ha fatto, pur dovendo rispettare i tempi della burocrazia.

Senza timore di smentita, credo che Giampedrone stia continuando a dimostrare con i fatti di essere un eccellente amministratore.

E penso anche che i suoi meriti siano ormai riconosciuti a ogni latitudine, anche da parte degli avversari.

Marinella deve cambiare e molto, ma solo con interventi di questo tipo si può tenere accesa la speranza!



Luca Ponzanelli, capogruppo Lista Toti Sarzana