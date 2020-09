Ponzanelli: "Buon lavoro a Mazzanti ma le sue motivazioni fanno sorridere"

Sarzana - Val di Magra - "Per me la mossa di Fioretta non è più un tema: l’avevo anticipata prima di tutti, evidentemente ho doti da veggente". La pensa così Luca Ponzanelli, capogruppo di Cambiamo in consiglio comunale, il quale in merito al passaggio all'opposizione dell'ormai ex esponente di Sarzana Popolare (QUI)aggiunge: "Nella vita, come in politica, reputo legittimo cambiare idea e posizioni: ma nel farlo, ci vuol poco a passare dalla legittimità all’imbarazzo. E’ stata una piccola commedia durata qualche mese: non mi scandalizza il suo passaggio, ma le motivazioni fanno onestamente sorridere".



"Critica certi “esecutori”, dopo aver votato costantemente a favore della maggioranza, per due anni e senza batter ciglio. Parla di “campagna acquisti” della mia lista, dopo esser passata in agilità dalla maggioranza all’opposizione, da posizioni di destra a un gruppo dichiaratamente di sinistra, come quello di Mione: sicuramente avrà nobili motivi, ma mi pare un “salto della quaglia” che, nella sua piccola rilevanza, fa invidia ai peggiori trasformismi della storia repubblicana. Poco da aggiungere - conclude - mi pare se ne stia parlando anche troppo: le auguro di iniziare a lavorare per Sarzana e di mantenere quella libertà di coscienza che ha improvvisamente scoperto. Buon lavoro a Fioretta".