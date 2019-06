Ponzanelli: “Biodigestore? Non ci sono decisioni irrevocabili”

Sarzana - Val di Magra - “Considerato che negli ultimi tempi si è verificato un grande fermento popolare nei confronti dell’ipotesi di realizzazione del biodigestore nella piana di Vezzano Ligure, contigua a quella di Santo Stefano di Magra, riteniamo che sia necessario effettuare una riflessione sulla pronuncia di Recos e sul fatto che un ordine del piano provinciale era già stato segnalato nel 2003” – fa sapere il Capoguppo dei “Popolari” a Santo Stefano Francesco Ponzanelli - “E’ fondamentale trovare un punto di incontro in Regione e ho presentato una richiesta per trovare una condizione di equilibrio e una soluzione che soddisfi le esigenze della cittadinanza. Gli abitanti della zona sono i migliori interpreti della volontà popolare in quanto hanno tutto l’interesse e l’intenzione di realizzare il bene comune del territorio e della salute collettiva. Noi come “Popolari” ci facciamo interpreti delle istanze e delle richieste del territorio, dialoghiamo con i cittadini e ascoltiamo le loro esigenze e non possiamo arroccarci su decisioni irrevocabili. In questo caso specifico sono presenti interessi generali di condivisione che riguardano questioni di vita e la necessità di preservare il territorio che purtroppo è già stato utilizzato e consumato in alcune delle sue parti dalle amministrazioni precedenti. Per tutti questi motivi chiederemo un tavolo di concertazione in Regione e, tramite le nostre forze politiche, troveremo una sintesi affinché i cittadini non rimangano privi di ciò che vogliono. Sicuramente il progetto del biodigestore è innovativo, ma in questo momento e in tale situazione non è auspicabile nella sua realizzazione pratica. Questo è il nostro tempo, quello per governare, ma anche per decidere e per ascoltare”.