Ponte sul Calcandola, Ponzanelli al Comitato: "Ci sarà incontro pubblico"

Sarzana - Val di Magra - “Il vostro sconcerto risulta del tutto immotivato e ai limiti della pretestuosità”. Cristina Ponzanelli ieri mattina ha risposto così al Comitato Sarzana, che botta! E alla sua presidente Roberta Mosti che nei giorni scorsi aveva chiesto un incontro urgente per discutere di eventuali indicazioni in merito alle soluzioni per la viabilità di via Paradiso e del ponte sul Calcandola, definendosi “sconcertata” per la mancata condivisione dei progetti anticipati ai media.

“Il Comune – ha replicato Ponzanelli – ha presentato alla cittadinanza, per mezzo degli organi di stampa convocati, quattro ipotesi di riqualificazione infrastrutturale del quartiere Bradia, nell'ottica di portare una soluzione definitiva ai decennali problemi di congestionamento di traffico. La volontà politica dell'intervento è stata presentata da questa maggioranza in numerose sedi pubbliche durante la campagna elettorale e successivamente, quando abbiamo ricevuto il mandato di governare questa città dai sarzanesi. Presentare ai sarzanesi per mezzo degli organi di stampa – ha aggiunto – i risultati dello studio di prefattibilità commissionato, costituisce un atto evidente di coerenza e trasparenza di questa amministrazione, che con orgoglio rivendico. Se questo comportamento anziché ricevere il suo gradimento l'ha lasciata “sbigottita”, lo sconcerto e il rammarico sono tutti miei. La trasparenza e la partecipazione tuttavia non potranno mai tradursi nel porre preliminarmente al vaglio, e in privata sede a un'associazione o a un gruppo ristretto di cittadini - che mai potranno essere rappresentativi dell'intera cittadinanza - quanto si vuole presentare ai cittadini".

Il sindaco ha inoltre anticipato che presto verrà organizzato un incontro pubblico per presentare il progetto e “discutere di eventuali criticità, opportunità di miglioramento, impatti positivi e potenzialmente negativi nel territorio”.