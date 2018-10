Ponte Morandi, Stelitano ribatte a Costa: "Disgustosa battaglia politica"

Sarzana - Val di Magra - Salvatore Stelitano, esponente Pd e capogruppo di maggioranza a Santo Stefano di Magra, ribatte alla nota diffusa ieri dal consigliere regionale Andrea Costa (QUI).



Caro Consigliere,



la invito ad andare ad ascoltare lo streaminig del consiglio del 27 settembre posto che la frase per la quale dovrei chiedere scusa è “non esiste solo Genova”. Ma a prescindere dalle inesattezze veniamo al merito della vicenda a lei non nota, evidentemente riferita male dai suoi consiglieri comunali Ponzanelli & C.



Per la cronaca, il 10 agosto 2018 ovvero 4 giorni prima del crollo del Ponte Morandi, ho depositato un ODG a firma congiunta con il Consigliere Angelo Zangani, con cui si chiedeva di riaprire il dibattito sulla Pontremolese, visto che da 30 anni l’opera (a prescindere dai governi locali e non) attende di essere compiuta. Ciò promuovendo in primis un Convegno che vedesse partecipare i consigli comunali della Provincia della Spezia dei comuni interessati dalla linea Pontremolese, il Comune di La Spezia e Parma capoluogo, ipotizzando anche un’eventuale manifestazione in treno in favore della realizzazione dell’opera de quo. Oltre che chiedere simbolicamente da Consigliere comunale il finanziamento dell’opera al Governo Centrale, alla Comunità europea e alle Regioni interessate.



In sede di consiglio in maniera Volgare e Strumentale al pari delle sue affermazioni odierne, il suo gruppo consigliare “alias Ponzanelli & C”. ha preferito trincerasi come lei oggi, dietro i fatti di Genova, ed alle vittime del Ponte per non discutere e aderire all’ODG promosso e ABBANDONARE IN MANIERA INFANTILE IL CONSIGLIO COMUNALE. Ciò in assenza di un collegamento LOGICO CHE VADA OLTRE LA MERA e DISGUSTOSA BATTAGLIA POLITICA FINE A SE STESSA.



L’opera della Pontremolese non è in conflitto con Genova, con il ponte Morandi e con quanto necessario alla città di Genova. In tal senso la invito a volere spiegare ai cittadini tutti Genovesi e non, come le due opere, siano in contrapposizione e/o in conflitto di interessi. Lo spieghi da organo istituzionale ovvero da Consigliere della Regione Liguria. Ci dica quale “articolato sofisma” nella sua visione contrappone il Ponte Morandi alla Pontremolese !!



La Liguria, credo, avrebbe bisogno di rafforzare le proprie infrastrutture strategiche tutte, nell’ottica di una visione omni-comprensiva di territorio che veda i cittadini, i porti liguri, la viabilità essere posti a FATTORE COMUNE, E NON IN CONTRAPPOSIZIONE, politica. Ciò anche nell’interesse della crescita economica della Regione e delle Province.



Il fatto che quest’opera a distanza di trent’anni fatichi a trovare compimento le dovrebbe fare sorgere dei quesiti a cui da consigliere regionale dovrebbe dare risposta. Magari lo potrà fare documentando le SUE iniziative promosse in questi tre anni di “consigliatura” in favore della PONTREMOLESE, di cui io ammetto di non essere informato e di cui le daremo atto.



La mia frase non è manifestazione di indifferenza verso la tragedia genovese (interpretazione davvero disgustosa), quanto l’affermazione che a prescindere dai tempi, vi è l’esigenza di discutere di infrastrutture regionali/nazionali, paradossalmente oggi a maggior ragione.



Sullo stesso piano si trova il Suo Presidente di Regione Toti (anche mio in senso istituzionale), che non rinuncia in questi giorni a promuovere la realizzazione del TERZO VALICO, al pari della GRONDA. Eppure non vedo da parte sua una simile levata di scudi contro il Presidente della Regione !!





Da ultimo e non per importanza, posto che reclama una solidarietà verso Genova che sarebbe “a me aliena” e considerato il suo ruolo di consigliere Regionale, sarebbe opportuno senza vis polemica che dicesse loro quando riavranno le loro case e alla Regione tutta il Ponte Morandi: Ponte che pure IO più volte ho percorso; posto che ad oggi, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Toti, (nominato nell’immediatezza), è stato esautorato dal Governo Centrale, con le cui forze politiche governate la Regione Liguria.



Come vede anche sotto tale ultimo aspetto caro consigliere Costa , “non esiste solo Genova” ma mi permetta di dirle “esiste anche Roma!!”



Salvatore Stelitano,

Consigliere comunale

Lista Paola Sisti Sindaco.