Ponte Ceparana, ribassi destinati al lotto 2: passa la 'linea' di Rosson

Sarzana - Val di Magra - Se ci saranno ribassi d'asta in occasione dell'assegnazione del primo lotto (da circa 10 milioni) della bretella tra Santo Stefano e Ceparana, i risparmi conseguenti vengano impiegati per sostenere progettazione esecutiva ed eventualmente esecuzione del lotto 2 (eminentemente dedicato alla viabilità lato Santo Stefano). Questo l'impegno che oggi la Provincia si è assunta l'onere di sostenere nei confronti del Ministero delle infrastrutture, e ciò in virtù di un ordine del giorno presentato dal capogruppo della Lega, Alessandro Rosson. L'iniziativa dell'avvocato bonassolese è passata quasi all'unanimità: tutti favorevoli tranne i consiglieri di centrosinistra Licari e Nobili, astenuti.