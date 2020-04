Ponte Albiano, Rifondazione: "Si fanno cattedrali nel deserto e poi crollano i ponti"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Rifondazione comunista, federazione provinciale la Spezia



Il crollo del ponte di Albiano rappresenta l'ennesima sciagura di un Paese che da tempo ha abdicato l'interesse al bene comune a favore del profitto, dell'incuria e della sciatteria generalizzata.

Come per la tragedia del Morandi va fatta subito luce sulle responsabilità di un disastro che solo per "merito" dell'altra tragedia, quella del Covid, non ha causato una strage.

Non è importante se la catastrofe fosse o no annunciata. Riteniamo piuttosto che vadano evitati i soliti sciacallaggi politici e i soliti "l'avevo detto", che puntualmente saltano fuori da più parti, per ribadire la necessità di investimenti cospicui a favore delle opere di pubblica utilità e di salvaguardia del territorio. Abbiamo visto negli ultimi anni vere e proprie mattanze di denaro pubblico in monumenti all'inutilità, che hanno solo ingrassato i giganti del cemento e dell'asfalto, lasciando un territorio ancora più a rischio dal punto di vista della sicurezza idrogeologica. Esempi di autentiche cattedrali nel deserto sono reperibili in ogni comune italiano, non solo nella provincia spezzina. E mentre si realizzano tali mostri, vengono a crollare le opere di infrastrutture viarie fondamentali come ponti e viadotti.



Il medesimo concetto va rivolto all'intero comparto sanità, disastrato in anni di abbandono a se stesso. Occorre personale qualificato, controlli ed efficienza, occorrono denari che non vadano a finire nelle tasche di pochi a danno dei molti, cioè della collettività. Proprio le due emergenze, avvenute nella contemporaneità di questo disastrato inizio 2020, devono obbligare la politica di ogni colore (tutta più o meno responsabile, a qualsiasi livello, della situazione attuale) a voltare completamente pagina. La salute pubblica non è in vendita né in gioco. Non vogliamo "ritornare alla normalità", come stiamo ascoltando da più parti in questi giorni. La normalità, questa normalità, è il vero problema da risolvere.



Rifondazione Comunista, federazione provinciale la Spezia