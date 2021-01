Ponte Albiano, Lazzoni: "In consiglio un dibattito costruttivo"

Sarzana - Val di Magra - Oggi pomeriggio a Santo Stefano si è tenuto un consiglio comunale straordinario dedicato al ponte di Albiano. "Un dibattito costruttivo, collegiale e trasversale", osserva Paola Lazzoni, capogruppo di Insieme per voltare pagina, la forza della destra che ha chiesto la convocazione della seduta. In modalità da remoto, sono intervenute molte delle personalità invitate: il Commissario Fulvio Maria Soccodato, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, gli Onorevoli Cosimo Ferri, Stefania Pucciarelli, Raffaella Paita, i Sindaci Bertoni, Battilani, Paoletti, il Consigliere di Aulla Giovanni Chiodetti su delega del Sindaco Valettini.



"L'ingegner Soccodato - afferma Lazzoni in una nota - ha illustrato la progettualità di ricostruzione del Ponte con le opere di innesto sulla Cisa prevedendone, con un lavoro intenso h 24, la realizzazione entro marzo 2022; il Ponte descritto dall'Ing Soccodato sorgerà a monte di quello attuale, sul fiume Magra, avrà un tracciato quasi del tutto rettilineo e quattro campate, per una lunghezza di circa 288 metri. Inoltre, l'Ing Soccodato ha spiegato che a breve partirà l’operazione di rimozione dei detriti, con un cantiere autonomo e separato che non interferirà con quello del nuovo ponte e che dovrebbe concludersi in pochi mesi nonché, sempre a breve, verrà predisposta la viabilità provvisoria di collegamento tramite rampe di ingresso e uscita direttamente sulla A12".



"Tutti i presenti - conclude la nota della capogruppo - hanno dato un loro prezioso contributo alla discussione ed hanno mostrato molta fiducia nella conduzione del Commissario, concordando anche sulla necessità che si debba tornare a discutere collegialmente di un progetto complessivo che risolva definitivamente il problema della viabilità in termini interregionali. Siamo rimasti molto soddisfatti della concretezza con cui il Commissario Soccodato ha presentato la progettualità rispetto alle domande poste da, nostro territorio e confidiamo che questa volta sia la quella buona e che di questa seduta non restino solo parole. Avremmo potuto accontentarci delle notizie emerse a seguito della riunione del 18 Dicembre in cui il Commissario neo eletto ha presentato il progetto ai Sindaci, ma riteniamo che anche queste siano occasioni di confronto da cui possano emergere idee e proposte, come in effetti oggi è accaduto".