Polemica sulle uova donate ai bambini: "Campagna elettorale"

Sarzana - Val di Magra - Santo Stefano trova una polemica dentro le uova di Pasqua donate ai bambini in questo periodo buio. A sollevarla, i consigliere dell'opposizione, in particolare la capogruppo di 'Insieme per voltare pagina' Paola Lazzoni. “Dieci giorni fa il sindaco Paola Sisti ringraziava la Coop Maris ed il supermercato Conad per aver messo a disposizione - la prima la propria opera di distribuzione, il secondo le uova pasquali, che donava generosamente - per i più piccoli del paese. Un bel gesto, per carità. Poi vabbè, è partito il mantra ‘grazie sindaco che ci hai donato le uova' ed io pensavo, in silenzio, che forse andavano ringraziate più che altro Conad e Maris, salvo eventuali contributi personali di tasca da parte del sindaco stesso. Oggi scopro, nel silenzio assordante dell’amministrazione che si è guardata bene dal condividere l’iniziativa con almeno i capigruppo del consiglio comunale, che dobbiamo ringraziare solo i cittadini di Santo Stefano che se ne sono accollati la spesa. Carino il gesto del dono delle uova pasquali, però chissà perché io ci vedo tanta campagna elettorale a spese dei contribuenti! Populismo non ti temo!”. Parole, quelle dell'ex consigliere di maggioranza, accompagnate dalla diffusione della delibera di giunta con la quale si dà l'ok alla spesa complessiva di 2.100 euro (800 dei quali destinati alla Maris) per allestire la donazione di uova (300 delle quali, si legge, donate dal Conad) ai bambini fino ai 10 anni residenti nel territorio comunale. Sempre dal gruppo 'Insieme per voltare pagina', espressione della Lega nel parlamentino comunale, il consigliere Silvio Ratti, nell'ambito del fitto dibattito social innescatosi, ha affermato di aver apprezzato il gesto, ma “sinceramente avrei gradito che venisse coinvolto tutto il consiglio comunale o almeno i capigruppo. Oggi si scopre che le uova non sono stare donate dal Conad ma sono state pagate, tutte o in parte, dall’amministrazione comunale, e la consegna è stata pagata a favore di Maris sempre dall’amministrazione. Tutto questo nel silenzio più assoluto e nella totale disinformazione nei confronti della minoranza. Bel gesto pagato dai cittadini, evidentemente è già iniziata la campagna elettorale”. Una polemica alla quale si è unito Francesco Ponzanelli, capogruppo di Santo Stefano popolare, con un pungente “Cercasi sindaco disperatamente...”.



A qualche ora dall'accensione della miccia, ecco le parole della prima cittadina Paola Sisti. “Era chiaro che da soli non potevamo farcela ed ho chiesto aiuto al Conad e a Maris – ha spiegato la sindaca Pd -. Ambedue hanno risposto positivamente e si sono messi a disposizione. Il Conad regalando la maggior parte di uova, Maris mettendo a disposizione due squadre di uomini per due giorni per la consegna. Le uova che abbiamo consegnato sono circa mille. Le amministrazioni hanno l'obbligo della trasparenza e quindi con una delibera di giunta pubblicata sul sito del Comune e leggibile a tutti, abbiamo costruito l'iniziativa, integrando con una cifra di 1.800 euro (che ivati arrivano a 2.100, ndr) per pagare in parte il lavoro di Maris e per integrare le uova che mancavano per raggiungere più bambini possibili. Abbiamo attaccato alle uova un bigliettino firmato come Comune di Santo Stefano Magra. Ho evitato di mettere sindaco proprio perché volevo che arrivasse il messaggio che tutto il Comune, maggioranza e opposizione, facevano un augurio ai bambini!".



"Ho sperato che un'occasione del genere non diventasse un momento di lotta politica - conclude Sisti -. E purtroppo non è successo! Sono costretta a intervenire perché davvero è inaccettabile che il pensiero negativo di pochi inquini un evento che ha provato ad avvicinare le istituzioni ai cittadini. Possibile che ogni atto, ogni azione, ogni parola venga letta come campagna elettorale, dalle uova fino ai messaggi di invito a rimanere in casa con augurio di Pasqua? Cari detrattori, che usate la tastiera come dei veri leoni, che con messaggi più o meno chiari disprezzate quotidianamente il lavoro di un'amministrazione, sappiate che l'ultima cosa che avrei voluto nella mia vita da sindaco era di occuparmi di una pandemia! I toni che usate, le mistificazioni che mettete in campo, la violenza di alcuni dibattiti, credetemi non fanno male a me, fanno male a una comunità”.