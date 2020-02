Podestà della Lega si dimette, nuovo ingresso in maggioranza a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Il prossimo consiglio comunale di Sarzana, in programma mercoledì 4 marzo, si aprirà con la surroga della consigliera della Lega Nord per Salvini Cristina Podestà. Eletta nell'assemblea comunale con 39 preferenze dopo le elezioni del 10 giugno 2018 infatti nei giorni scorsi ha consegnato le proprie dimissioni al capogruppo Iacopi.



Per il gruppo leghista, che conta quattro consiglieri in maggioranza e due assessori in giunta, si tratta del secondo avvicendamento dall'inizio della legislatura dopo quello di Stefano Cecati sostituito da Maria Grazia Avidano, mentre considerando l'intero consiglio si tratta del terzo visto che Umberto Raschi era subentrato ad Alessio Cavarra nel gruppo Pd poi divenuto Italia Viva.

La decisione di Podestà sarebbe maturata a causa di impegni personali che non le consentirebbero più di seguire l'attività consigliare del gruppo.

Il suo posto, al fianco di Iacopi, Avidano (che dovrebbe sostituirla in Commissione) e Spilamberti sarà preso con tutta probabilità da Lucia Innocenti, seconda dei non eletti fra le file della Lega con 28 preferenze.



Fra gli altri punti all'ordine del giorno nel prossimo consiglio ci saranno anche l'accettazione delle prescrizioni della Regione sul piano particolareggiato di Marinella, il riconoscimento della legittimità e finanziamento debiti fuori bilancio dopo la sentenza del Giudice di Pace e infine la mozione sulla sicurezza presentata da Maggiari (Sarzana Popolare) che era stata rinviata nell'ultima seduta.