Pizzuto (Sarzana Popolare): "Debiti fuori bilancio affrontati con senso di responsabilità"

Sarzana - Val di Magra - "L'ultima seduta del consiglio comunale ha confermato l'avvio, da parte della nuova amministrazione, di una pratica virtuosa che prevede la tempestiva emersione dei debiti di bilancio man mano che vengono a conoscenza dell’ente, pratica quasi del tutto sconosciuta alle amministrazioni che ci hanno preceduto". Così il capogruppo di Sarzana Popolare Andrea Pizzuto il quale, in merito alla seduta di martedì sottolinea: "La manovra sopra si è resa necessaria a seguito dall’accertamento di debiti fuori bilancio, alcuni dei quali sorti in maniera “fisiologica” (come, ad esempio, le sentenze esecutive che hanno visto l’ente soccombente in giudizio oppure le modeste spese per materiali dell’ufficio tecnico), altri su un’onda lunga ricollegabile alla Giunta Cavarra a cui erano riconducibili, essendo legati al bilancio di previsione 2018 (Enel Sole: contratto scaduto; Coop Earth: mancanza del relativo capitolo di spesa; ATC, Coopselios e Antas: mancanza di coperture per sottostima dei relativi impegni). Una manovra che è stata possibile solamente attuando una serie di economie di spesa ed altri sacrifici e grazie all’impegno dell’assessore Baroni, del Presidente Rampi, del sottoscritto e di tutti i dipendenti degli uffici finanziari e della segreteria. Il debito fuori bilancio è un grave “vulnus” nelle pratiche contabili di un ente pubblico e, proprio per questo, la sua riconoscibilità (o non riconoscibilità) è subordinata a una verifica stringente e rigorosa dell’esistenza di presupposti certi e del rispetto delle regole molto rigide sancite dall’art. 194 del Testo Unico degli Enti Locali. In tutto questo, è importante soffermarsi sul ruolo del Consiglio Comunale, quale unica assise deputata a decidere se un debito fuori bilancio possa essere riconosciuto e, quindi, entrare nel bilancio comunale, oppure respinto. Ed è il Consigliere Comunale che viene chiamato ad esprimersi in tal senso e a motivare il proprio voto (anche in caso di astensione) esponendosi, di fronte alle obbligatorie verifiche della Corte dei Conti, ad una responsabilità personale non indifferente. Responsabilità, peraltro, nettamente maggiore quando riconosce un debito rispetto a quanto non lo riconosce. Ed è con il senso di responsabilità ed il massimo impegno che contraddistinguono il nostro “modus operandi” - conclude - che abbiamo affrontato il lavoro di istruttoria dei debiti fuori bilancio portati in discussione, ma non solo, perché il nostro obiettivo è quello, in prospettiva, di introdurre e consolidare una prassi virtuosa del tutto sconosciuta a quanti ci hanno preceduto".