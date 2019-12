Più Europa: "Sul Parco di Montemarcello populismi senza capo né coda"

Sarzana - Val di Magra - Sul parco Montemarcello-Magra si fa molto populismo senza entrare nel merito, come sempre.

Dobbiamo pensare ad un Ente che si doti degli strumenti operativi necessari a fare sì che l'uomo riesca ad avere un rapporto corretto con la natura, soprattutto nelle zone più delicate del nostro territorio. Questi strumenti, per snellire la burocrazia, non devono essere sovraordinati o subordinati, ma si devono integrare col Puc dei vari Comuni. L'obiettivo è la tutela del territorio, attraverso una presenza umana sostenibile.

È necessario un programma che rispetti maggiormente la natura dei luoghi, quindi più recupero che nuova urbanizzazione e che si individui un metodo per nuovi strumenti che, se non esistono, o non sono chiari, vanno rifatti, in modo che tutti i cittadini siano trattati nello stesso modo.

È controproducente e inutile prendere posizioni estreme prochiusura oppure anticemento. Sono populismi senza capo né coda.

In conclusione siamo convinti che lo scontro politico su questi temi sia solo ed esclusivamente per procacciare voti e quindi un danno per tutti. Mentre la via della riforma dell'Ente sarebbe sicuramente più intelligente. Come al solito si fa politica per i partiti e non per gli interessi dei cittadini.



Più Europa più Spezia

Riformisti La Spezia